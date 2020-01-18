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Sahte 1 milyon 750 bin doları düşük kurdan satmaya çalışan çete çökertildi

HATAY'ın İskenderun ilçesinde, sahte 1 milyon 750 bin dolar ve 300 bin Türk lirasını piyasaya düşük kur vaadiyle iş insanlarına satmaya çalışan 13 kişi, gözaltına alındı.

DHA18.01.2020  10:33 - Güncelleme: 18.01.2020  10:33

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düşük kur üzerinden sahte ABD dolarlarını piyasaya sürmek isteyen bir çeteyi takibe aldı. Elde edilen bilgiler doğrultusunda belirlenen adreslere yapılan eş baskınlarda, 3'ü kadın 13 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada 1 milyon 750 bin sahte dolar, sahte 300 bin Türk lirası ile gerçek olduğu saptanan 50 bin Euro, 2 para sayma makinası, 1 tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 1 av tüfeği ile bu silahlara ait fişekler ele geçirildi.

Sahte dolarları düşük kur üzerinden iş insanlarına satmaya çalışan çete üyeleri, ifadelerinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Şüphelilerin 10'u tutuklanırken 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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