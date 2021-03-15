İSTANBUL 17°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Mart 2021 Pazartesi / 1 Saban 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,5687
  • EURO
    9,035
  • ALTIN
    421.249
  • BIST100
    1559.42
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Sahte altın satarak 4 milyon liralık dolandırıcılık yapan çete çökertildi
Güncel

Sahte altın satarak 4 milyon liralık dolandırıcılık yapan çete çökertildi

Ağrı'da, sahte altın satarak vatandaşları 4 milyon lira dolandırdıkları öne sürülen 26 şüpheliden 22'si gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında 4 zanlının yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

AA15 Mart 2021 Pazartesi 17:21 - Güncelleme: 15 Mart 2021 Pazartesi 17:21
ABONE OL

Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı, sahte altın üretimi ve satışı yaptığı belirtilen bir şebekenin vatandaşları dolandırdığı yönündeki ihbar ve şikayetler üzerine soruşturma başlattı.

Başsavcılık, soruşturma kapsamında yapılan araştırmada, önce gerçek altın satarak güvenlerini kazandıkları vatandaşları daha sonra temin ettikleri sahte altınları satıp 4 milyon lira dolandırdıkları belirlenen 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

Karar üzerine harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, il merkezi ve ilçelerindeki bazı adreslere yaptıkları operasyonla 22 zanlıyı yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelilerin adreslerindeki aramalarda, çok sayıda sahte altın ve suç unsuru ele geçirildi.

Soruşturma kapsamında 4 zanlının yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.