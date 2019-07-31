Sahte altın satmak isterken yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Çarşı Meydanı'ndaki bir sarraf dükkanına giren bir kişi, getirdiği altını satmak istedi. Kuyumcunun yaptığı kontrolde altının sahte olduğunun anlaşılması üzerine şüpheli şahıs, iş yerinden hızla uzaklaşarak kayıplara karıştı. İş yeri sahibinin haber vermesi üzerine sarraf dükkanına gelen polis, güvenlik kameralarını inceledi. Yapılan kontrollerde şüpheli şahsın benzer suçlardan iki kaydı bulunan Turgut C. olduğunu belirledi. Bunun üzerine harekete geçen polis, şüpheli Turgut C.’yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli şahsın, iki ay öncede ilçede başka bir sarrafa da sahte altın sattığı öğrenildi. Emniyette işlemleri tamamlanan Turgut C. Seydişehir Devlet Hastanesinde yapılan sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.