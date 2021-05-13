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Sahte 'altın tozu baskını: 3 kişi gözaltına alındı

Kırşehir'de, pirinç tozunu 'altın tozu' diye satmaya çalıştıkları iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

DHA13 Mayıs 2021 Perşembe 15:36 - Güncelleme: 13 Mayıs 2021 Perşembe 15:36
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İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, geçen ay Çanakkale ve Bursa'dan Kırşehir'e gelen 3 kişinin pirinç tozunu 'altın tozu' diye satmaya çalıştıkları ihbarı üzerine çalışma başlattı. Bu kapsamda 2 kilogram pirinç tozunu 400 bin liraya altın tozu diye pazarlamaya çalıştıkları öne sürülen M.Ş, S.Ö. ve E.K. yakalandı. Suçu kabul etmeyen şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 3 kişi, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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