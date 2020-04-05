Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İhsan N'nin (43) kendisine Suriye uyruklu bir kişinin sahte altın satarak dolandırmaya çalıştığını bildirmesi üzerine çalışma başlattı.
Polis, İhsan N'nin şüpheliyle iletişime geçip belirlenen adreste buluşmasını istedi.
Çevrede önlem alan ekipler, 31 Mart 18.30 sıralarında Güvercintepe Mahallesi Ahmet Yesevi Caddesi üzerinde şüpheli Abduminim M'yi (27) yanında getirdiği 100 sahte altını verip parayı alırken suçüstü yakaladı.
Şüphelinin evinde yapılan aramada 390 sahte altın daha ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli Abduminim M. sahte altınları Oday Al M'den (22) aldığını söylemesi üzerine Oday Al M'nin adresine de baskın düzenledi.
Polisi görünce evin arka kısmından kaçmaya çalışan Oday Al M. yaşanan kovalamaca sonucu yakalandı. Evde bulunan Suriye uyruklu Ahmed Al H.(25), Ahmed Ö.(22), Ahmed M.(25), Mehir EL İ. (25) ve Abdullah El V.(21) gözaltına alındı. Evde yapılan aramada 310 sahte altın ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin Başakşehir'de meydana gelen 4 ayrı dolandırıcılığın failleri oldukları belirlendi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Oday Al M., Ahmed M. ve Mehir El İ. tutuklanırken diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.