İSTANBUL 16°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Kasım 2021 Pazartesi / 17 RebiülAhir 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    11,2159
  • EURO
    12,6513
  • ALTIN
    663.564
  • BIST100
    1751.02
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Sahte asker ve polis üniformasıyla dolandırıcılık yapan zanlı yakalandı
Güncel

Sahte asker ve polis üniformasıyla dolandırıcılık yapan zanlı yakalandı

Sahte asker ve polis üniformasıyla kendisini emniyet müdürü ve üst düzey subay gibi tanıtarak dolandırıcılık yapan zanlı suçüstü yakalandı. Bu arada S.S'nin 2006 yılında da başkomiser üniformasıyla yakalandığı öğrenildi.

AA22 Kasım 2021 Pazartesi 15:35 - Güncelleme: 22 Kasım 2021 Pazartesi 15:35
ABONE OL

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekipleri, dolandırıcılık şikayetleri üzerine şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Zanlının sahte emniyet müdürü üniformasıyla eğlence mekanlarına gittiğini belirleyen ekipler, bir haftalık çalışma sonucu S.S'yi eğlenmek için gittiği mekanın kapısında gözaltına aldı.

S.S'nin üzerinde bulunan cep telefonunda yapılan incelemede subay, polis ve pilot üniformalarıyla çekilmiş çok sayıda fotoğrafa ulaşıldı.

Zanlının polise verdiği ilk ifadede Leonardo DiCaprio'nun "Sıkıysa Yakala" filminden etkilendiğini, birçok kez kılık değiştirdiğini ancak yakalanacağını hiç tahmin etmediğini söylediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan S.S, sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

Bu arada S.S'nin 2006 yılında da başkomiser üniformasıyla yakalandığı öğrenildi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.