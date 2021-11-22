Sahte asker ve polis üniformasıyla dolandırıcılık yapan zanlı yakalandı

AA 22 Kasım 2021 Pazartesi 15:35 - Güncelleme: 22 Kasım 2021 Pazartesi 15:35

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekipleri, dolandırıcılık şikayetleri üzerine şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Zanlının sahte emniyet müdürü üniformasıyla eğlence mekanlarına gittiğini belirleyen ekipler, bir haftalık çalışma sonucu S.S'yi eğlenmek için gittiği mekanın kapısında gözaltına aldı.

S.S'nin üzerinde bulunan cep telefonunda yapılan incelemede subay, polis ve pilot üniformalarıyla çekilmiş çok sayıda fotoğrafa ulaşıldı.

Zanlının polise verdiği ilk ifadede Leonardo DiCaprio'nun "Sıkıysa Yakala" filminden etkilendiğini, birçok kez kılık değiştirdiğini ancak yakalanacağını hiç tahmin etmediğini söylediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan S.S, sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

Bu arada S.S'nin 2006 yılında da başkomiser üniformasıyla yakalandığı öğrenildi.