Sahte avukat duruşmada yakalandı

DHA 17 Eylül 2021 Cuma 15:30 - Güncelleme: 17 Eylül 2021 Cuma 15:30

Batman'ın Beşiri ilçesinde intihar eden İpek Er'e cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle tutuksuz yargılanan eski uzman çavuş Musa Orhan'ın Siirt 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmasına avukat cübbesiyle giren A.B., hakkında daha önce dolandırıcılık suçundan işlem yapan polislerin dikkati sayesinde suçüstü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamada, "Siirt Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince genel asayişe müessir fiillerin önlenmesi, aydınlatılması, muhtemel şüphelilerin tespiti ve yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, Siirt Adliyesi'nde Musa Orhan ve İpek Er davasıyla ilgili duruşmanın sürdüğü sırada, daha önceden ilimize gelerek avukat olduğu iddiası ile dolandırıcılık suçuna karışan A.B. isimli şahıs elinde avukat cübbesi ile görülerek görevliler tarafından tanınmıştır. Şahıs kontrol edildiğinde, şahsın avukat olmadığı halde sahte isim kullanarak Siirt Adliyesi'nde çeşitli mahkemelerde usulsüz iş ve işlemler yaptığı tespit edilerek gözaltına alınmıştır. Şahsın yapılan üst aramasında adliyede gerçekleştirdiği iş ve işlemlere ilişkin olan ve geçersiz olduğu değerlendirilen belgelere el koyulmuştur" denildi.