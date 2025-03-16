İSTANBUL 27°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Mart 2025 Pazar / 17 Ramazan 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    36,6753
  • EURO
    40,0531
  • ALTIN
    3516.44
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Sahte diplomaya suç duyurusu! İmamoğlu'nun adamlarından ölüm tehdidi
Güncel

Sahte diplomaya suç duyurusu! İmamoğlu'nun adamlarından ölüm tehdidi

Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının geçersiz olduğuna yönelik savcılığa suç duyurusunda bulunan Ozan Özcan, 'İmamoğlu Başkan'a yanlış yaptınız' denilerek uzun namlulu silahla tehdit edildi.

Akşam Gazetesi16 Mart 2025 Pazar 08:30 - Güncelleme:
Sahte diplomaya suç duyurusu! İmamoğlu'nun adamlarından ölüm tehdidi
ABONE OL

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu'nun üniversite diplomasının sahte olduğu iddialarına yönelik soruşturma sürerken dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Savcılığa İmamoğlu'nun diplomasının geçersiz olduğu yönünde 20 Şubat 2024'te suç duyurusu yapan Ozan Özcan, sosyal medyadan ölüm tehditleri aldığını açıkladı.

"KAFASINI KESECEĞİZ"

Ozan Özcan, sosyal medya hesabından silahla tehdit edildiğine dair görüntüler paylaştı. Görüntülerde, Özcan'a küfür eden kişinin uzun namlulu bir tüfek gösterdiği görülüyor. Özcan ayrıca annesine mesaj atan Selçuk ve İbrahim olarak kendilerini tanıtan kişilerin ağabeyine telefon ederek "Oğlun-kardeşin İmamoğlu başkana yanlış yaptı. Kafasını testere ile keseceğiz-kardeşini öldüreceğiz." Tehdidinde bulunduklarını iddia etti. Özcan, karakola giderek kendisi ve ailesinin can güvenliklerinin tehlikede olduğunu belirterek şikayetçi oldu.

YÖK DENKLİĞİ BULUNMUYOR

20 Şubat 2024 tarihinde savcılığa dilekçe veren Özcan, başvurusunda "İBB Başkanı İmamoğlu, 1990'da KKTC Girne Amerikan Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'ne geçiş yapmıştır. Ancak Girne Amerikan Üniversitesi'nin YÖK denkliği 1993'te alınmıştır. Bu nedenle üniversiteler arasında yapılan geçiş işlemlerinde evrakta sahtecilik yapılmış olabileceğinden şüphelenmekteyim. Eğer bir suç varsa suçluların cezasını çekmesini talep ederim" ifadesini kullanmıştı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.