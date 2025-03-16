İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu'nun üniversite diplomasının sahte olduğu iddialarına yönelik soruşturma sürerken dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Savcılığa İmamoğlu'nun diplomasının geçersiz olduğu yönünde 20 Şubat 2024'te suç duyurusu yapan Ozan Özcan, sosyal medyadan ölüm tehditleri aldığını açıkladı.

"KAFASINI KESECEĞİZ"

Ozan Özcan, sosyal medya hesabından silahla tehdit edildiğine dair görüntüler paylaştı. Görüntülerde, Özcan'a küfür eden kişinin uzun namlulu bir tüfek gösterdiği görülüyor. Özcan ayrıca annesine mesaj atan Selçuk ve İbrahim olarak kendilerini tanıtan kişilerin ağabeyine telefon ederek "Oğlun-kardeşin İmamoğlu başkana yanlış yaptı. Kafasını testere ile keseceğiz-kardeşini öldüreceğiz." Tehdidinde bulunduklarını iddia etti. Özcan, karakola giderek kendisi ve ailesinin can güvenliklerinin tehlikede olduğunu belirterek şikayetçi oldu.

YÖK DENKLİĞİ BULUNMUYOR

20 Şubat 2024 tarihinde savcılığa dilekçe veren Özcan, başvurusunda "İBB Başkanı İmamoğlu, 1990'da KKTC Girne Amerikan Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'ne geçiş yapmıştır. Ancak Girne Amerikan Üniversitesi'nin YÖK denkliği 1993'te alınmıştır. Bu nedenle üniversiteler arasında yapılan geçiş işlemlerinde evrakta sahtecilik yapılmış olabileceğinden şüphelenmekteyim. Eğer bir suç varsa suçluların cezasını çekmesini talep ederim" ifadesini kullanmıştı.