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Sahte diplomayla estetiğe neşter!

Bursa’da sahte diplomayla klinik açan ve kendisini doktor olarak tanıtıp çok sayıda kişiye estetik müdahalede bulunan M.O. yakalandı. Klinikteki aramalarda çok sayıda tıbbi cihaz ve hasta kaydı bulundu. 

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Güzelleşmek uğruna bıçak altına yatan yüzlerce kişinin hayatını tehdit eden sahte diplomalı estetik uzmanı, bir hastanın ihbarı üzerine yakayı ele verdi. Bursa polisi, Nilüfer İlçesi’nde bulunan bir klinikte, sadece doktorlar tarafından gerçekleştirilmesi gereken estetik müdahalelerin tıp eğitimi almamış kişi tarafından yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. 

HASTALAR ŞİKAYETÇİ

Kliniğe yapılan baskında sahte diplomalı M.O. yakalanırken, yapılan aramalarda estetik operasyonlarda kullanılan çok sayıda ilaç, tıbbi malzeme ve cihaz, hasta kayıt formları ile hasta isimlerinin ve ücretlerinin yazılı olduğu notlar ele geçirildi. İnternet ve sosyal medya üzerinden kendisini doktor olarak tanıtan M.O’nun, başkasına ait kredi kartını izinsiz kullanmak, hasta tedavi etmek ve tabip unvanını takınmak gibi çok sayıda suçtan arandığı öğrenildi. Polis ekiplerinin çalışmaları sırasında kliniğe gelen ve durumu öğrenen vatandaşlar da M.O’dan şikayetçi oldu. 

ADANA’DA DA OLMUŞTU

Geçtiğimiz yıl da Adana’da kendisini doktor olarak tanıtan kuaför Soner Gülnaz, Merve Keleş isimli kadına dudak dolgusu uygulamış ve genç kadın dudaklarını tamamen kaybetme riskiyle karşı karşıya kalmıştı.

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