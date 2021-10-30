Sahte doçent yakayı böyle ele verdi!

Hürriyet 30 Ekim 2021 Cumartesi 07:34 - Güncelleme: 30 Ekim 2021 Cumartesi 07:34

Zulal Atalay Laçin ismi son bir haftadır Türkiye gündeminde. Laçin, 28 Eylül'de Aksaray Üniversitesi'nin Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde 'Doçent' unvanıyla göreve başladı. Ancak bir süre sonra dosyasındaki doçentlik belgesinin sahte olduğu belirlendi ve üniversite ile ilişiği kesildi. Laçin daha sonra gözaltına alınarak 'evrakta sahtecilik' ve 'dolandırıcılık' suçlamasıyla tutuklandı.

Hürriyet, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı'ndaki soruşturma dosyasının detaylarına ulaştı.

HOCALAR ZİYARET ETMİŞ

Bu detaylara göre Laçin göreve başladıktan sonra bölümdeki diğer hocalar "Hayırlı olsun" ziyaretine geldi. Ancak sohbet sırasında hocalar Zulal Atalay Laçin'in anlatımlarından, üslubundan ve bazı detaylardaki çelişkilerden şüphelendi. Sohbet sırasında doçentlik jürisinde kimlerin olduğu sorulan Laçin "Hatırlamıyorum" diye cevap verince diğer hocaların şüphesi daha da arttı. Şüphelenen hocalar, durumu dekanlığa bildirdi. Ardından yapılan incelemede, YÖK ve Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı (ÜAK) ile yapılan yazışmalarda doçentlik belgesinin gerçek olmadığı anlaşıldı. 22 Ekim'de de Laçin'in üniversite ile ilişiği kesildi ve hakkında soruşturma başlatıldı.

BELGE NASIL DÜZENLENDİ

Yapılan ilk incelemeye göre Laçin üniversiteyle ilgili prosedürlere uygun olarak 'noter onaylı' Doçentlik Belgesi vermiş. Yine ilgili prosedüre göre dosyasındaki makale ve diğer çalışmalar da üç ayrı üniversiteye gönderilerek incelenmeleri istenmiş. Çalışmaları inceleyen kurullardan 'olumlu' raporu gelince de Laçin göreve başlatılmış. Ancak Laçin'in noterden onaylatarak üniversiteye verdiği doçentlik belgesinin aslı ÜAK kayıtlarında yok. Savcılık öncelikle bu belgenin nasıl düzenlendiğini araştırıyor.

'BU DURUM CESARET ÖTESİ'

Zulal Atalay Laçin 2019'da subay ve astsubay yetiştiren bir fakülte niteliğindeki Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi'ne de aynı belgelerle başvuru yaptı. Ancak çeşitli rütbelerdeki jandarma subaylarından oluşan Bilim Kurulu, Laçin'in dosyasından şüphelendi. Dosyadaki makalelerin kimi çok kaliteli kimi ise çok vasattı. Aradaki 'uçurum', kurul başkanı Doçent Dr. Albay Cenker Korhan Demir'in dikkatini çekti. Albay ayrıca uluslararası ilişkiler doçentiydi. Ne o ne de arkadaşları başvuru sahibi hocanın adını hiç duymamışlardı. Şüpheleri artınca araştırma derinleşti. Laçin oraya da noter onaylı doçentlik belgesi sunmuştu. Belgenin aslı talep edilince aslını ibraz edemedi. Ardından Jandarma Kurulu, Laçin'in başvurusunu reddetti ve savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Demir, "Haberleri okuyunca çok şaşırdım. Bu halde nasıl tekrar başvurabildi hayret ediyorum. Bence cesaret ötesi bir durum" dedi.