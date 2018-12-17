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'Sahte' hakim, savcı ve polisler hapis cezasına çarptırıldı

Edirne'de kendilerini hakim, savcı ve polis olarak tanıtarak telefonla aradıkları 7 kişiyi dolandırdıkları iddiasıyla yargılanan 4 sanık, 36 yıl 10 ay 15'er gün hapis cezasına çarptırıldı.

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Edirne'de kendilerini hakim, savcı ve polis olarak tanıtarak telefonla aradıkları 7 kişiyi dolandırdıkları iddiasıyla yargılanan 4 sanık 36 yıl 10 ay 15'er gün hapis cezasına mahkum edildi.

Edirne 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanıklar V.S, Ö.E. ve C.Y. katılırken, tutuklu sanık Ç.T. Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden bağlandı.

Duruşmada, cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı.

Mütalaada, sanıkların korkutarak ve tehdit ederek müştekilerden çeşitli para ve ziynet eşyası aldıkları, işledikleri 5 suçu tamamladıkları, 2 suçun ise teşebbüs aşamasında kaldığı belirtildi. Mütalaada, sanıkların "nitelikli dolandırıcılık" suçundan cezalandırılmaları talep edildi.

Sanık V.S, 21 aydır tutuklu olduğunu belirterek, "Bilmeden bir suç işledim, ailem tarafından zarar giderildi, pişmanım." dedi. 

Diğer tutuklu sanık Ç.T. ise suçlamaları kabul etmeyerek, beraatini ve tahliyesini talep etti. 

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklar V.S, C.Y, Ö.E. ve Ç.T'yi "nitelikli dolandırıcılık" suçundan, 7 kişiye yönelik eylemleri nedeniyle 36 yıl 10 ay 15'er gün hapis cezası ile toplamda 591 bin lira adli para cezası verdi.

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