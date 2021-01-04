04 Ocak 2021 Pazartesi 12:51 - Güncelleme: 04 Ocak 2021 Pazartesi 12:57

Sahte hoca Burhan Dalğali, sosyal medyaya sızan cinsel istismar görüntüleri ile büyük tepki topladı. Aynı zamanda da dolandırıcılıktan yargılanıyor.

Terör örgütü PKK ile ilişkili olduğuna dair fotoğrafların ortaya çıkmasından sonra, Dalğali hakkında terör soruşturması da başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamenin detaylarına ulaşıldı.

TERÖR ÖRGÜTÜ PROGRAMINDA ÇEKİLEN FOTOĞRAFLARI DELİL SAYILDI

TRT Haber'in haberine göre, iddianameye göre Dalğali, kendisini “saygın bir din alimi” olarak tanıtıyordu. 21 Haziran 2015’te düzenlenen bir programda çekilen fotoğrafları, imkanlarını terör örgütü lehine kullandığının kanıtı olarak gösterildi.

Programda çekilen fotoğraflarda Burhan Dalğali baş köşede görünüyordu. PKK/ KCK paçavralarının yanı sıra, terör elebaşı Abdullah Öcalan'ın posteri de aynı karede yer aldı.

TERÖRDEN 10 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

İddianamede, Dalğali'nin silahlı terör örgütü propagandası suçlamasıyla 10 yıla kadar hapsi istendi. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen iddianamenin kabul edilmesinin ardından dava süreci başlayacak.

Burhan Dalğali, cinsel istismar görüntüleri ile tanınmıştı. Dini değerleri kullanarak insanları dolandırdığı anlaşılmıştı. Şikayet üzerine başlatılan dolandırıcılık soruşturmasında, "dini inanç ve duygularının istismarı suretiyle dolandırıcılık" suçlamasıyla hakkında iddianame hazırladı, 7 yıla kadar hapis cezası istendi.

4 aylık tutukluğu göz önünde bulundurularak tahliyesine karar verildi. Ancak terör soruşturması da devam ettiği için Dalğali'nin tutukluluğu devam etti.