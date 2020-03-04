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Sahte içki ürettiği iddia edilen iki şüpheli gözaltına alındı

Antalya'da sahte içki üretimi yapılan depoya operasyon düzenlendi. Baskında iki şüpheli yakalandı.

HABERİN
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AA04 Mart 2020 Çarşamba 16:38 - Güncelleme: 04 Mart 2020 Çarşamba 16:59

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Muratpaşa ilçesinde ürettikleri sahte içkiyi piyasaya sürdükleri belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Şüphelilerin imalathane gibi kullandıkları depoya ve evlerine düzenlenen operasyonda 451 litre ve 170 şişe sahte içki, 240 kutu yabancı menşeli kaçak ilaç, çok sayıda içki şişesi kapağı, boş şişeler, termometre, alkolmetre, hidrometre, beher, karışım tankı, damıtma düzeneği gibi malzeme ele geçirildi.

İki şüpheli gözaltına alındı.

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