Sahte içkiden ölümler sürüyor

AA 12 Ekim 2020 Pazartesi 14:32 - Güncelleme: 12 Ekim 2020 Pazartesi 14:32

Kentte 13 kişi sahte içki zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere başvurdu. Hastanelerdeki 5 kişi hayatını kaybederken, 8'inin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Kaçakçılık ve Organize İşlerle Mücadele ile Asayiş Şubesi ekipleri, olaya ilişkin çalışma başlattı. Ekipler, hayatını kaybedenlere sahte içki sattığı iddia edilen Toroslar ilçesindeki büfeye operasyon düzenledi.

Büfede, 9,5 litre sahte içki ele geçirildi, işletme sahipleri H.Ü. ve E.A. gözaltına alındı. Büfe de kapatıldı.

İşletmeye sahte içki sattığı belirlenen M.F'nin de adresine operasyon düzenleyen ekipler, burada 279 litre etil alkol, sahte içki yapımında kullanılan anason, aroma, etiket, kit ve huni ele geçirdi, zanlıyı gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.F, H.Ü. ve E.A. çıkardıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

- POLİS EKİPLERİ SAHTE İÇKİ SATIN ALAN 8 KİŞİYE ULAŞTI

Tutuklanan işletme sahiplerinin ifadeleri üzerine sahte içki satışı yapılan kişilerin adresleri tespit edildi. Ekipler, 8 kişinin evinde 19 litre sahte içki ele geçirdi. Sağlık kontrolleri yapılan bu kişilerin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

- SAHTE İÇKİLERDE METİL ALKOLE RASTLANDI

Büfede ele geçirilen satışa sahte içkilerden alınan örneklerde, yüksek oranda metil alkole rastlandığı öğrenildi.



Öte yandan, ekipler metil alkol zehirlenmeleri üzerine kentteki 650 büfeyi denetledi.

Sahte içki zehirlenmelerine karşı denetimlerin sık sık yapılacağı bildirildi.

İZMİR’DE SAHTE İÇKİDEN ÖLENLERİN SAYISI 15’E YÜKSELDİ

İzmir’in çeşitli ilçelerinde sahte içki içtikleri iddia edilen çok sayıda kişi, mide bulantısı ve görme kaybı şikayetleriyle rahatsızlanarak hastanelere kaldırılmıştı. İzmir’in Urla ve Ödemiş ilçelerinde de 4 kişi daha sahte içkiden hayatını kaybetti.

Urla’da sahte alkol tükettiği iddia edilen 46 yaşındaki Hakan Ulukaya, rahatsızlanarak Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Buradan Manisa’ya sevk edilen Ulukaya, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Ödemiş ilçesinde ise mide bulantısı ve görme kaybı şikayetleriyle Ödemiş Devlet Hastanesine başvuran 6 kişinin, yapılan tahliller sonucunda sahte içki tükettikleri ortaya çıktı. Sahte içki tüketenlerden Mehmet Görgülüer ve Engin Dokuyucu vefat etti. Kuzen oldukları öğrenilen Görgülüer ve Dokuyucu’nun cenazeleri bugün toprağa verilecek. Ödemiş Devlet Hastanesinde sahte içki nedeniyle tedavi görenlerden bir kişi de tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerin cenazeleri, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumuna getirildi.

Hastaneye kaldırılan çok sayıda kişinin tedavisine devam edilirken, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmanın ise genişletildiği öğrenildi.