Sahte içkiden zehirlenen 17 kişinin 16'sı yoğun bakımda olmak üzere tedavisi sürüyor

AA 28 Haziran 2021 Pazartesi 15:59 - Güncelleme: 28 Haziran 2021 Pazartesi 15:59

Valilikten yapılan açıklamada, geçen haftadan bu yana Çorlu Devlet Hastanesine metil alkol zehirlenmesine bağlı olarak 25 kişinin intikal ettirildiği belirtildi.

Zehirlenmeye bağlı 6 kişinin yaşamını yitirdiği, tedavisi tamamlanan 2 kişinin taburcu edildiği ifade edilen açıklamada, şu bilgiler verildi:

"Çorlu Devlet Hastanemize metil alkol zehirlenmesine bağlı olarak 2'si eks olmak üzere toplam 25 kişi intikal ettirilmiştir. Hastanede tedavi altına alınan 4 hastamız, yoğun bakım ünitelerimizde tedavileri devam ederken hayatlarını kaybetmiştir. 2 hastamız, tedavilerinin akabinde sağlıklarına kavuştuktan sonra taburcu edilmiştir. Halen hastanemizde bulunan 17 hastamızdan 16'sının tedavileri yoğun bakım ünitelerimizde yapılmaktadır. Konu ile ilgili adli süreç devam etmektedir."

- İKİ KİŞİ TUTUKLANDI

25 Haziran Cuma günü hastaneye başvuran kişilerin sahte içkiden zehirlendiğinin belirlenmesi üzerine polis soruşturma başlatmış, Hıdırağa Mahallesi'ndeki büfede ekiplerce yapılan aramada 27 litre sahte içki ve 30 bin dolu makaron ele geçirmiş, iş yeri sahiplerinin de aralarında bulunduğu 5 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınanlardan 2'si tutuklanmıştı. 3 şüphelinin işlemleri sürüyor.

