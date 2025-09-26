İSTANBUL 23°C / 17°C
  • Sahte ilan çetesine büyük darbe: 16 ilde çok sayıda tutuklama
Güncel

Sahte ilan çetesine büyük darbe: 16 ilde çok sayıda tutuklama

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sahte ilanlarla vatandaşları dolandıran suç örgütüne yönelik operasyon düzenledi. 16 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 24 şüpheli tutuklandı.

IHA26 Eylül 2025 Cuma 21:55 - Güncelleme:
Sahte ilan çetesine büyük darbe: 16 ilde çok sayıda tutuklama
Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, internet sitesi üzerinden sahte ilanlarla vatandaşları dolandıran suç örgütüne yönelik operasyon düzenledi. 16 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 24 şüpheli yakalanarak tutuklandı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Letgo isimli site üzerinden sahte ilanlar düzenleyerek oltalama yöntemiyle 18 kişiyi call center görüşmeleriyle dolandıran suç örgütüne yönelik operasyon başlattı. Yürütülen soruşturma çerçevesinde Kocaeli merkezli 16 farklı ilde 26 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

HESAPLARINDA 2 MİLYON LİRALIK PARA HAREKETİ

Operasyonda 24 kişi yakalanırken, yaklaşık 350 bin TL değerinde nakit para ve altın, 27 telefon ve sim kart, 9 bilgisayara el konuldu. Soruşturma sürecinde örgüt üyelerinin hesaplarında 2 milyon 597 bin 61 TL para hareketi tespit edildi. Adliyeye sevk edilen şüpheliler, savcılıktaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

