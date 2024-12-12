İSTANBUL 10°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Aralık 2024 Perşembe / 11 CemaziyelAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,8696
  • EURO
    36,8188
  • ALTIN
    3045.43
  • BIST100
    10109.4
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

Sahte ilanla 1 milyon 767 bin TL dolandırdılar

Mersin polisinin yaptığı çalışmada sahte ilanla ucuza ürün satma bahanesiyle 99 kişiyi 1 milyon 767 bin 178 TL dolandıran şüphelilere yönelik 6 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi, 15 şüpheli yakalandı.

IHA12 Aralık 2024 Perşembe 09:51 - Güncelleme:
Sahte ilanla 1 milyon 767 bin TL dolandırdılar
ABONE OL

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, internette özellikle sosyal medya hesapları ve ilan siteleri üzerinden sahte ilanlarla düşük rakamlı ürün satma, haklarında dava olduğu bahanesiyle avukatlık ve dosya masrafı adı altında dolandırıcılık yapan şebekenin peşine düştü. Ekiplerin yaptığı teknik ve fiziki takip çalışmada şüphelilerin Mersin, Hakkari, Şanlıurfa, Antalya, Kilis ve Kayseri'de olduğu belirlendi. Bunun üzerine Mersin merkezli 6 ilde dron destekli eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 99 kişiyi 1 milyon 767 bin 178 TL dolandıran 15 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda ise çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Gözaltına alınarak emniyete getirilen şüphelilerin 'Sosyal Medya Aracılığıyla Nitelikli Dolandırıcılık' suçu kapsamında ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.