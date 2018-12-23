Adıyaman'da sahte jandarmalar yakalandı

Edinilen bilgilere göre, merkeze bağlı Bağpınar köyünde ikamet eden A.E’yi arayarak kendilerini jandarma olarak tanıtan S.A. isimli kadın ve Ü.K. isimli şahıs, vatandaşa evdeki altınlarının bir başka olayda bulunan altınlarla karşılaştırılması gerektiğini söyledi.

Dolandırıcılara inanan A.E., evinde bulunan 40 bin TL değerindeki 8 adet altın bilezik ve 9 adet tam altını eve gelen şahıslara teslim etti.

Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan A.E., durumu Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, zanlıları Diyarbakır’da yakaladı. Adıyaman’a getirilen 2 zanlı, jandarma karakolundaki işlemlerinin ardından Adıyaman Adliyesine sevk edildi. Zanlılardan Ü.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, S.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Jandarma ekipleri dolandırıcıların üzerinde buldukları 40 bin TL değerindeki altınları sahibine teslim etti.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada ise, “Adıyaman halkının vermiş olduğu destekle vatandaşların huzurlu bir yaşam sürmesi için gece gündüz demeden 24 saat görevimizin başındayız. Yılmadan, yorulmadan terör, uyuşturucu ve dolandırıcılık başta olmak üzere tüm suç ve suçlular ile etkin mücadeleye devam edeceğiz” ifadeleri yer aldı.