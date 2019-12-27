Sahte kazalarla sigorta şirketlerini 20 milyon dolandırmışlar

Atakan Şen/Star 27.12.2019 12:50 - Güncelleme: 27.12.2019 12:50

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na, sahte kaza yaparak sigorta şirketlerini dolandıran suç örgütüne yönelik, sigorta şirketleri, suç duyurusunda bulundu. Müşteki Sigorta Şirketlerinin avukatları tarafından verilen şikayet dilekçelerinde; Suç örgütünün, sigorta şirketlerinden haksız olarak ödeme almak için genellikle trafik ışıklarına veya araçlara çarpmak suretiyle bilinçli kaza yaparak düzenlenen sahte kaza raporları ile fahiş ve gerçek olmayan onarım ve parça bedeli talep ettiği belirtildi. Ayrıca bu işi suç örgütü faaliyeti çerçevesinde yürüten şüphelilerin, bu araçları belirledikleri ve kendilerine ait oto tamirhanelerinde tamir ettirdikleri ifade edildi. Aynı sürücülerin farklı araç plakalarıyla veya aynı araçların yine aynı araçlara çarpması ile benzer kazaların birden fazla gerçekleştiği, tüm kazaların güvenlik veya mobese kameralarının bulunmadığı alanlarda gerçekleştiği, tüm bu tarz kazaların aynı çekici çevresinde olduğu ve aynı çekicilerle bu iki araba servislere getirildiği dilekçede belirtildi. Öte yandan 'Kaza Tespit Tutanaklar'ının sonradan düzenlendiği ve değiştirildiğinin tespit edildiğinin belirtildiği suç duyurusunda, müşteki sigorta firmalarının bu durumu tespit ederek onarım taleplerini reddetmesi üzerine suç örgütü üyelerinin birden fazla sigorta binasını basarak, şirket yöneticilerine; “Hakaret ve tehditkar söylemler ve zor kullanarak gözdağı verdikleri iddia edildi.







20 milyon zarar uğratmışlar

Suç duyurusu sonrası harekete geçen İzmir Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Ekonomik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, 'Çıkar amaçlı suç örgütü kurma ve üye olma, örgüt faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık, tehdit, konut dokunulmazlığının ihlali, hakaret suçlarından uzun süre çalışma yaptı. Polis ekiplerinin titizlikle yaptığı çalışma sonrası, Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi'nden (SBM) temin edilen bilgi ve belgeler ile şüphelilerin birlikte hareket ederek gerçekleştirdikleri 288 ayrı eylem ile ilgili olarak 26 sigorta şirketini yaklaşık 20 milyon lira zarara uğrattıkları tespit edildi. İletişime uygulanan tedbirler, yapılan fiziki takipler ve haricen yapılan çalışmalar neticesinde; şüphelilerin birlikte hareket etmek suretiyle sigorta bedelini almak amacıyla sahte trafik kazası gerçekleştirdikleri 12 ayrı eylem, Ekonomik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri tespit edildi.





Operasyonda 12 şüpheli yakalandı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığından alınan talimat üzerine, polis ekipleri, geçtiğimiz Çarşamba günü, hakkında arama kararı çıkarılan 18 şüphelinin yakalanması için,

İzmir merkezli 2 ilde eş zamanlı yapılan operasyon düzenledi. Polis ekipleri 12 şüpheliyi yakalarken şüphelilerin evleri, işyeri ve araçları ile çekici hizmetlerinde kullandıkları çekicilerde yapılan aramalarda; 1 adet tabanca ile bu tabancaya ait 12 adet mermi, İzmir Emniyet Müdürlüğü'ne ait trafik kanalını dinledikleri 7 adet el telsizi, 1 adet araç telsizi ve suç örgütünün eylemlerde kullandığı tespit edilen 3 adet araca el konuldu. Şüpheli şahıslar emniyette yapılan işlemlerinin ardından adliyeye sevkedildi. Şüphelilerden 2'si savcılıktan, 6'sı çıkarıldığı mahkemece ’Adli Kontrol Şartı' ile serbest bırakılırken, 4 şüpheli ise tutuklandı.