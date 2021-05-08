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Sahte kimlik ve seyahat izin belgeli Afgan uyruklu göçmenler gece denetiminde yakalandı

Samsun'da üzerlerinde sahte kimlik belgesi ve seyahat izin belgesi bulunan Afganistan uyruklu 25 kaçak göçmen, otobüsle Van'dan Ankara'ya giderken yakalandı.

DHA08 Mayıs 2021 Cumartesi 10:02 - Güncelleme: 08 Mayıs 2021 Cumartesi 10:02
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Gece saatlerinde denetim yapan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gelemen kontrol noktasında şüphe üzerine bir otobüsü durdurdu. Otobüs içerisinde bulunan 25 yolcunun kimlik kontrolü yapıldı. Kimlik kontrolü yapılan yolcuların yurda kaçak yollarla girdiği tespit edilen Afgan uyruklu kişiler olduğu belirlendi. Göçmenlerin üstlerinde sahte kimlik belgesi ve seyahat izin belgeleri bulundu. 25 kişi, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi'ne götürülürken otobüsteki 2 şoför gözaltına alındı.

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