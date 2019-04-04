Sahte kimlikle market işleten FETÖ üyesi yakalandı

Trabzon'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, sahte kimlikle market işlettiği belirlenen ve örgüte ait kapatılan dershanenin muhasebecisi ile market çalışanı eski öğretmen yakalandı.

BAŞKASI ADINA DÜZENLENMİŞ KİMLİKLE MARKET İŞLETTİĞİ TESPİT EDİLDİ

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY'ye yönelik çalışmalar kapsamında, Giresun'da kapatılan örgüte müzahir dershanede muhasebeci olarak görev yapan ve örgüt içerisinde aktif görev alan B.Ç'nin başkası adına düzenlenmiş kimlikle Trabzon'da market işlettiğini tespit etti.

Ekiplerce düzenlenen operasyonda, market sahibi B.Ç. ile Ordu ve Giresun adli makamlarınca örgüt üyesi olmak suçundan araması bulunan ve örgüte müzahir kapatılan okulda öğretmenlik yaptığı belirlenen market çalışanı M.T. gözaltına alındı.