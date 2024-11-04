İSTANBUL 16°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Kasım 2024 Pazartesi / 3 CemaziyelEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,3422
  • EURO
    37,4659
  • ALTIN
    3023.66
  • BIST100
    8757.11
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Sahte kiralık ev ilanıyla dolandırıcılık yapanlara göz açtırılmıyor
Güncel

Sahte kiralık ev ilanıyla dolandırıcılık yapanlara göz açtırılmıyor

Samsun'da sahte kiralık ev ilanı vererek dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si adliyeye sevk edildi.

AA4 Kasım 2024 Pazartesi 12:53 - Güncelleme:
Sahte kiralık ev ilanıyla dolandırıcılık yapanlara göz açtırılmıyor
ABONE OL

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Bürosu ekiplerince gözaltına alınan D.A. (22), C.K. (24) ve E.Ş'nin (24) işlemleri tamamlandı.

E.Ş. ifadesinin ardından emniyetten serbest bırakıldı.

Sağlık kontrolünden geçirilen D.A. ile C.K. ise adliyeye götürüldü.

Emlakçıların internet sitelerindeki üyelik hesaplarının ele geçirilip sahte kiralık ev ilanı verilerek dolandırıcılık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlatılmış, 2 Kasım'da düzenlenen operasyonda D.A, C.K. ve E.Ş. gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerin Samsun, Gaziantep, Yalova, Manisa, Bolu, İzmir, Çorum, Balıkesir ve Kayseri'de 20 kişiyi sahte ilanlarla yaklaşık 1 milyon lira dolandırdığı tespit edilmişti.

  • samsun dolandırıcı
  • sahte kiralık ev
  • adliyeye sevk

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.