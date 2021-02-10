Sahte madeni Euro basan darphaneye operasyon: 5 kişi gözaltına alındı

DHA 10 Şubat 2021 Çarşamba 12:26 - Güncelleme: 10 Şubat 2021 Çarşamba 12:26

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 6 aylık teknik takip sonucunda Esenyurt Sanayi Mahallesinde bulunan bir metal geri dönüşüm atölyesinde, sahte madeni para basıldığı bilgisine ulaştı. Polis ekipleri, harekete geçti. Atölyede sahte madeni para basan 5 kişi, 6 farklı ilçeye yapılan operasyonlarda gözaltına alındı. Atölyeye de baskın düzenleyen ekipler, 5 bin adet baskısı yapılmamış madeni para ve basımı tamamlanmış bin adet 2 Euro ile madeni para basımında kullanılan materyaller ele geçirdi. Gözaltına alınan 5 şüphelinin, emniyetteki işlemleri devam ediyor.

ALMANYA'YA GÖTÜRÜLMEK ÜZERE YOLA ÇIKARKEN ELE GEÇİRİLDİ

Sahte madeni paralar da sevkiyat öncesinde yakalandı. Atölyede baskısı yapılmış paralar, çuvallara konularak Almanya'ya götürülmeden hemen önce ele geçirildi. Ayrıca göbek kısmı oturtulmuş, basıma hazır olan da paraların baskısı tamamlandıktan sonra Almanya'ya gönderileceği öğrenildi.