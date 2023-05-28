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Sahte müşahit yakayı ele verdi! AK Parti'nin ismini kullanıp karşı tarafa oy devşirmeye kalktı

Beykoz'da Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için oy sandıklarının kurulduğu Gündoğdu Nene Hatun İlkokulu'nda sahte AK Parti müşahit kartı taşıyan kadın hakkında tutanak tutuldu.

AA28 Mayıs 2023 Pazar 17:23 - Güncelleme:
Sahte müşahit yakayı ele verdi! AK Parti'nin ismini kullanıp karşı tarafa oy devşirmeye kalktı
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Beykoz Belediyesi meclis üyesi ve AK Parti Beykoz seçim bölgesi sorumlusu Serkan Seçkin, AA muhabirine, Gündoğdu Nene Hatun İlkokulu'nda AK Parti müşahidi olduğunu söyleyen kadınının yanına gittiğini, müşahit kartına baktığında sadece isminin yazılı olduğunu gördüğünü, sandık ve TC kimlik numaralarının olmadığını söyledi.

Karta bakmak istediğini anlatan Seçkin, "Elime aldığımda sahte olduğunu, böyle bir müşahidin görevlendirilmediğini kendisine beyan ettim. 'Hayır ben kesinlikle AK Parti'nin müşahidiyim. Kartımı bana geri verir misin?' dedi. Polis olaya müdahale etti. Kadın kartı yırtmaya çalıştı. Polis de kadın hakkında tutanak tuttu." bilgisini verdi.

Müşahit kartlarından 3-4 tanesinin eksik olduğunu belirten Seçkin, şöyle devam etti:

"Belli ki herhalde bir yerden bir şekilde kendileri bu kartı temin etmişler. Üzerlerinde kendi isimlerini yazıyorlar. Beykoz ilçesinden bile olmadıklarını öğrendik. Yapmış oldukları işgüzarlıkla sahtekarlıkla AK Parti'nin ismini kullanarak AK Parti'nin müşahit kartlarını kullanarak, bizim müşahitlerimizi olumsuz yönde etkileyerek, karşı tarafa oy devşirmenin, belki de etkilemenin peşindelerdi."

KONYA'DA OKULDA SAHTE MÜŞAHİT KARTIYLA YAKALANAN KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turu için Merkez Selçuklu ilçesindeki Ahmet Perihan Demirok İlkokulu'nda görevli polis ekipleri, kendisini AK Parti sandık müşahidi olarak tanıtan O.B.Ş'nin (23) kimliğini inceledi.

Yapılan incelemelerde O.B.Ş'nin okulda herhangi bir partinin temsilcisi veya müşahidi olmadığı tespit edildi.

Gözaltına alınan şüphelinin sosyal medya hesaplarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içeren paylaşımlar yaptığı tespit edildi.

Müşahit kartını kendi düzenlediği öğrenilen şüphelinin, "Özel belgede sahtecilik" ve "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlarından emniyetteki işlemleri sürüyor.

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