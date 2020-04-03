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Sahte para baskınında 54 adet 100 liralık banknot ele geçirildi

Malatya'da sahte para operasyonunda gözaltına alınan iki şüpheliden biri tutuklandı.

AA03 Nisan 2020 Cuma 10:59 - Güncelleme: 03 Nisan 2020 Cuma 10:59
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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ve Battalgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir akaryakıt istasyonuna sahte para verdikleri belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Şüphelilerin kullandığı aracı belirleyen ekipler, M.Ö. ve İ.K'yi operasyonla gözaltına aldı.

Zanlıların adreslerinde yapılan aramada 54 sahte 100 liralık banknot ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden İ.K. tutuklanırken, M.Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Egzersizi internet aracılığıyla evlere taşıyorlar

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