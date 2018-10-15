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Sahte para ile hayvan satın almak isterken yakalandılar

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde 34 bin 500 lira sahte banknot ile büyükbaş hayvan satın almak istedikleri öne sürülen 4 kişi yakalandı.

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Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şarkışla ilçesi Gürçayır beldesinde hayvan pazarında piyasaya sahte para sürüleceği bilgisi aldı.

Jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, Kahramanmaraş'tan beldeye gelerek sahte parayla büyükbaş hayvan almak isteyen 4 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin üzerinde, 50 liralık 34 bin 500 lira sahte banknot ele geçirildi.

Cumhuriyet savcısının talimatı ile şüphelilerin Kahramanmaraş'taki ikametlerinde yaptırılan aramalarda da ruhsatsız 5 av tüfeği ile 125 mermi bulundu.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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