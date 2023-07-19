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Sahte para operasyonu! 1 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul'da düzenlenen sahte para operasyonunda 1 şüpheli yakalandı.

AA19 Temmuz 2023 Çarşamba 09:40 - Güncelleme:
Sahte para operasyonu! 1 şüpheli gözaltına alındı
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sahtecilik suçuyla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

Bağcılar ilçesinde sahte para bulunduğu gerekçesiyle belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, 1 şüpheliyi gözaltına aldı.

Adreste yapılan aramada tavandaki lambanın arkasına, mutfak eşyalarının arasına ve çeşitli yerlere gizlenmiş sahte 98 bin dolar, 198 bin lira, 4 bin 400 avro ile 800 manat, para sayma makinesi, uyuşturucu ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, işlemleri için emniyette götürüldü.

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