Sahte para operasyonunda 3 kişi yakalandı

AA 1 Şubat 2022 Salı 11:59 - Güncelleme: 1 Şubat 2022 Salı 11:59

İl Emniyet Müdürlüğü Fethiye Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Köyceğiz ilçesinde ATM'lerden yüklü miktarda sahte dolar yatırıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Bankamatik kameralarını inceleyen ekipler şüphelinin O.A. olduğunu belirledi. İncelemede, bankaya yatırılan banknotların da sahte olduğu tespit edildi. Çalışmayı genişleten ekipler, A.E, C.K, G.D, M.H ve B.G'yi de İstanbul'da gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.E, C.K, G.D. sulh ceza hakimliğince tutuklandı, O.A, B.G, M.H. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.