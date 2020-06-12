Sahte parayla alışveriş yapmak isterken yakalandı! Evinden 15 bin TL'lik sahte banknot çıktı

IHA 12 Haziran 2020 Cuma 10:57 - Güncelleme: 12 Haziran 2020 Cuma 10:57

Çorlu’da bir şahsın işyerlerini dolaşarak alışveriş yaptığı ve sahte 50 TL verdiği yönünde ihbar gelmesi üzerine Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (Çorlu KOM) Grup Amirliği ekipleri yaptıkları incelemede şüphelinin B.B. adlı kişi olduğunu belirledi. B.B. isimli şahsın yanında bulunan bir kadın ile işyerlerinden alışveriş yaptığı ve sahte 50 TL banknot verdiği, şahısların plakası tespit edilen bir araçla Çorlu’dan ayrılarak Tekirdağ il merkezine gittiklerini de tespit eden polis şüphelilerin aynı araçla yeniden Çorlu’ya dönmesi üzerine oluşturulan kontrol noktasında aracı durdurarak şahısları yakaladı.

Şüphelilerin çok sayıda işyerinde alışveriş yaptıklarını belirleyen polis bu işyerlerinden 6’sını tespit ederek diğer iş yerlerinin tespit edilmesine yönelik çalışma başlattı.

Şüpheli B.B.’nin yapılan üst araması neticesinde toplam 910 TL, Şüpheli G.S.’nin yapılan üst araması neticesinde toplam bin 105 TL paraya yapılan alışveriş neticesinde para üstü olarak aldıkları değerlendirilerek el koyan polis ekipleri adli mercilerden alınan arama kararına istinaden B.B. adlı şüphelinin ikametinde yaptıkları aramalarda ise 300 adet sahte 50 TL banknot ve 1 adet kurusıkıdan bozma diye tabir edilen namlusu açık tabanca ele geçirdi.

Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma sürdürülüyor.