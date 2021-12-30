Sahte parfüm üreticilerine suçüstü

AA 30 Aralık 2021 Perşembe 11:50 - Güncelleme: 30 Aralık 2021 Perşembe 11:50

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince istihbarı ve fiziki takip sonucunda, ünlü parfüm markalarının sahtelerinin üretildiği ve depolandığı Bağcılar ve Bahçelievler'deki dört adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonlarda, 70 bin adet sahte parfüm, parfüm doldurma makinesi, jelatin kaplama makinesi, 4 kapak basma makinesi ile çeşitli markalara ait yurt dışından getirtilen çok sayıda boş cam şişe ve parfüm kutusu ele geçirildi.

Konuyla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerin, söz konusu parfümleri sahte bandrol ve stok numarası vererek sanal mağaza aracılığıyla piyasaya sürmek isterken suç üstü yakalandıkları belirtildi.