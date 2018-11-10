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Sahte pasaportla yurt dışına kaçmaya çalışan terörist yakalandı

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında terör örgütü TKP/ML-TİKKO üyeliği iddiasıyla aranan Hüseyin Ergen, Esenboğa Havalimanı'ndan yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı.

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Aliboğazı mevkisinde 2010-2014 yıllarında terör örgütü adına faaliyet gösterdiği iddia edilen Hüseyin Ergen hakkında Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında yakalama kararı çıkarıldı.

Tüm yurtta aranan Ergen, Esenboğa Havalimanı'ndan yurt dışına kaçmak için sahte pasaportla giriş yaptı.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ergen'in pasaportunun sahte olduğunu tespit etti.

Zanlı, Tunceli İl Jandarma Komutanlığına bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından teslim alınarak Tunceli'ye getirildi.

Adliyeye sevk edilen Ergen, terör örgütü üyesi olduğu iddiasıyla tutuklandı.

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