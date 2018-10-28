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Sahte patrona bile maaş bağlayan çete

Göçmenleri sahte internet sitesi üzerinden dolandıran çete çökertildi. Zanlılardan birine olası polis operasyonunda kendisini patron olarak tanıtması için maaş bağlandığı belirlendi. 

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Türkiye’de ikamet ve çalışma izni almak isteyen, varlıklarını Türkiye’ye getirmeye çalışan göçmenlerin sahte bir internet sitesinden dolandırıldığı ihbarı üzerine Ankara Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri çalışma başlattı. Soruşturma kapsamında şüphelilerin Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün internet sitesine benzeyen sahte bir site açtıkları belirlendi. Bunun üzerine çalışmaları derinleştiren ekipler, şebekenin faaliyetlerini Çankaya Atatürk Bulvarı’ndaki iş hanında kurdukları bürodan yürüttükleri tespit etti. 

AYLIK 10 BİN TL 

Ekipler tespit edilen adrese düzenlediği operasyonda 14 kişiyi gözaltına alırken, dolandırıcılıkta kullanılan çok sayıda materyal ele geçirildi. Şüphelilerden Ali Emre T, Hüseyin E. ile Yunus Y. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, muhasebeci Cemre Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

Zanlı Yunus Y’nin olası polis operasyonunda kendisini iş yeri patronu olarak tanıtacağı, bu görevi dolayısıyla kendisine maaş bağlandığı tespit edildi. Bürodaki müşteri temsilcilerinin ise 2 bin lira maaş ve aylık 8 bin liraya kadar primle çalıştıkları belirlendi. Polis ekipleri, zanlıların, işlemlerini gerçekleştirmek için kendileriyle irtibat kuran kişilerden 410 lira aldıklarını tespit etti. 

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