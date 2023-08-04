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Sahte plaka basıyordu: Yakalandı

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde sahte plaka basarak internet üzerinden satış yapan bir şüpheli yakalandı.

AA4 Ağustos 2023 Cuma 10:22 - Güncelleme:
Sahte plaka basıyordu: Yakalandı
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Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçede bir evde sahte plaka basıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Düzenlenen operasyonda, 69 basılmış sahte plaka, 450 boş plaka, 17 Rus ibareli boş plaka, 490 kalıp aparatı, 1 mühür, 1 kompresör, 4 basım kalıbı, 1 boya makinesi ve 1 pres makinesi ele geçirildi.

Operasyonda, şüpheli B.O. yakalandı.

Şüpheli hakkında "resmi evrakta sahtecilik" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarından yasal işlem yapılarak Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.

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