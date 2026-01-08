İSTANBUL 17°C / 3°C
Sahte polis baskınıyla 4 milyon dolarlık vurgun: Şüpheliler cezaevine gönderildi

Antalya'da yaptıkları sahte polis baskınıyla 4 milyon dolar değerinde kripto para çaldıkları öne sürülen 13 şüpheliden 10'u tutuklandı. Soruşturma kapsamında yapılan ev ve araç aramalarında, iki tabanca, 61 bin 105 dolar, soğuk cüzdan, Uluslararası Polis Birliği kimliği, olayda kullanılan plastik kelepçeler, biber gazı, şüphelilere ait 23 telefon ile kamera kayıt cihazına ait bilgisayar kasası ele geçirildi.

Sahte polis baskınıyla 4 milyon dolarlık vurgun: Şüpheliler cezaevine gönderildi
İl Emniyet Müdürlüğüne başvuran C.T, Muratpaşa ilçesi Şirinyalı Mahallesi'ndeki evine 6 kişi tarafından gece saatlerinde düzenlenen sahte polis baskını ile soğuk cüzdanında bulunan 4 milyon dolar değerindeki kripto paranın çalındığını belirterek şikayetçi oldu.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aynı gün başlatılan çalışmada, şüphelilerin sahte mahkeme kararı ve polis yelekleriyle eve girdikleri, iki çalışanı kelepçeleyerek 4 milyon dolar değerindeki kripto parayı kendi hesaplarına aktardıktan sonra güvenlik kamera kayıtlarını da alarak kaçtıkları belirlendi.

ARALARINDA POLİS MEMURUNUN DA BULUNDUĞU 10 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Olaya karışan iki şüpheli aracın belirlenmesinin ardından genişletilen soruşturma neticesinde, aralarında Konyaaltı İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru İ.E. ve emekli polis Ö.K'nin yanı sıra İ.D, A.D, S.A, A.B, Rusya vatandaşları A.M, E.A. A.A. ve I.M, Kazakistan uyruklu E.K, Belçika uyruklu M.E.A. ve K.A.M'nin bulunduğu 13 şüpheli gözaltına alındı.

Rus ve Belçikalı sanıkların, Antalya Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nden yurt dışına çıkmak üzereyken pasaport kontrol noktasında yakalandığı öğrenildi.

Soruşturma kapsamında yapılan ev ve araç aramalarında, iki tabanca, 61 bin 105 dolar, soğuk cüzdan, Uluslararası Polis Birliği kimliği, olayda kullanılan plastik kelepçeler, biber gazı, şüphelilere ait 23 telefon ile kamera kayıt cihazına ait bilgisayar kasası ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 13 şüpheliden İ.E, Ö.K, İ.D. ile Rusya vatandaşları A.M, E.A. A.A. ve I.M, Kazakistan uyruklu E.K, Belçika uyruklu M.E.A. ve K.A.M tutuklandı.

A.D, S.A. ve A.B ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

