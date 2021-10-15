Sahte polisler 'narkotik uygulaması'na çıktı

DHA 15 Ekim 2021 Cuma 11:52 - Güncelleme: 15 Ekim 2021 Cuma 11:52

Olay, 12 Ekim günü saat 23.00 sıralarında Seyhan ilçesi Özdemir Sabacı Bulvarı'nda meydana geldi. Yol kenarındaki bankta sohbet eden Adem Demir (20) ile İsa Bal'ın (21) yanına gelen motosikletli iki kişi, polis kimliği ve rozeti göstererek, "Üzerinizde uyuşturucu madde var mı?" diye sordu. Demir ile Bal olmadığını söyleyince bu kişiler, "Sizi buralarda bir daha görmeyeyim" diyerek uzaklaştı.

POLİS TELSİZİ VE ROZETİNİ 288 TL'YE SATIN ALMIŞLAR

İki arkadaşın şüphelenip ihbarda bulunması üzerine Gasp Büro Amirliği ekipleri, çalışma başlattı. Olayın yaşandığı bölgede araştırma yapan polis, Hüseyin Ö. ile kuzeni Yusuf K. olduğu belirlenen şüphelileri gözaltına aldı. Şüphelilerin yolda buldukları bir polis kimliğini fotokopi çektirerek yanlarında taşıdıkları, polis telsizi ve rozetini de 288 TL'ye satın aldıkları belirtildi.

'POLİS OLMAYI ÇOK İSTİYORDUM'

'Dolandırıcılık', 'Resmi belgede sahtecilik' ve 'Yaralama' suçlarından kaydı bulunan Hüseyin Ö., ifadesinde, "Polis olmayı çok istiyordum. Yıllardır hayalimdi. Polis olmaya hevesli olduğum için bu telsiz ve rozeti üzerimde taşıyorum. Kimseye kendimi polis diye tanıtmadım, menfaat temin etmedim. Suç olduğunu bilmiyordum" dedi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 'Kamu görevini usulsüz olarak üstlenmek' ve 'Resmi belgede sahtecilik' suçlamasıyla adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.