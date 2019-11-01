Sahte polislerden 700 bin TL’lik vurgun

Dolandırıcıların Kocaeli’de 81 yaşındaki G.B. isimli kadını arayarak, FETÖ’nün banka hesaplarını ele geçirdiğini söyleyerek, 350 bin TL’lik ziynet eşyası ve 6 bin TL nakit para, 43 yaşındaki R.M. isimli kadından 16 yaşındaki kızı İ.M.’yi gözaltına alacakları yalanıyla 50 bin TL ve 5 bin dolar, İzmir Seferihisar’da da 59 yaşındaki Ö.Ö.’den aynı yöntemlerle 25 bin Euro aldıkları belirlendi. Şikayetler üzerine harekete geçen Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin 300 güvenlik kamerasının görüntülerini inceleyerek Tekirdağ’da yakaladıkları 26 yaşındaki İ.Ç. ve 17 yaşındaki A.D. sevk edildikleri Gölcük Adliyesi’nde tutuklandı. Suç makinası İ.Ç ve A.D.’nin daha önceden de farklı suçlardan üçer suç kayıtları olduğu öğrenildi.