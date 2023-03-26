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Sahte rapor alıp tatile gitti, hayatı karardı: 15 yıla kadar hapsi isteniyor

Konya'da işverenine hasta olduğunu söyleyerek, 4 gün iş göremez raporu alıp tatile giden kişi ve ona rapor konusunda yardım ettiği öne sürülen doktor ile hemşire hakkında dava açıldı.

AA26 Mart 2023 Pazar 17:08 - Güncelleme:
Sahte rapor alıp tatile gitti, hayatı karardı: 15 yıla kadar hapsi isteniyor
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Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan, Konya 9. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, olaya ilişkin detay ve değerlendirmelere yer verildi.

Rehabilitasyon merkezinde fizyoterapist olarak çalışan S.U'nun hastaneye gitmeden, burada çalışan tanıdığı vasıtasıyla sağlık raporu aldığı, olay günü Mersin'de olduğunun tespit edildiği, şüphelinin de hastaneye gitmeden rapor aldığını kabul ettiği belirtilen iddianamede, S.U'nun raporu iş yerine verdiği, rapor gereği SGK tarafından kendisine 369,51 lira iş göremezlik ücreti ödendiği tespitine yer verildi.

S.U'nun iş göremezlik raporu karşılığı SGK'den altığı ücret nedeniyle kamu kurumunu zarara uğrattığı için "dolandırıcılık", alınan rapor nedeniyle de "kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliğine iştirak" suçlarını işlediği için 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

S.U'ya yardım ettiği tespit edilen doktor Ö.T. Ç. ve hemşire E.T'nin de "görevi kötüye kullanma ve resmi belgede sahtecilik" suçlarından 11'er yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmaları talep edildi.

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