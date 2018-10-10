Sahte reçeteyle 25 milyonluk vurgun
Mersin’de usulsüz yolla aldıkları ilaçları satarak devleti 25 milyon lira zarara uğratan çete çökertildi. Operasyonda 65 kişi gözaltına alınırken, kamu zararının 100 milyon TL’yi bulabileceği öğrenildi.
Mersin’de farklı kişiler adına usulsüz şekilde ilaç kullanım raporları düzenleyerek aldıkları ilaçları satan çeteye yönelik operasyonda, aralarında eczacıların ve hastane personelinin de olduğu 65 kişi gözaltına alındı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, adına rapor düzenlendiğini fark eden bir vatandaşın şikayeti üzerine çalışma başlattı.
KANSER İLACI DA VAR
Uzun süre bazı eczaneleri takibe alan ekipler, bir şebekenin farklı kişiler adına, bilgileri olmadan ilaç kullanım raporları düzenleyerek aldıkları ilaçları sattıklarını belirledi. Kanser tedavisinde kullanılan ilaçlar için de yapıldığı belirlenen usulsüzlüğe yönelik soruşturma kapsamında, aralarında eczane sahibi ve çalışanları ile hastanelerin bilgi işlem biriminde görevli olanların da bulunduğu 84 kişi hakkında “Nitelikli dolandırıcılık” suçlamasıyla yakalama kararı çıkarıldı.
19 kişi aranıyor
Ekipler, özel harekatın yanı sırada çok sayıda ekiple önceden belirlediği adreslere kentin farklı noktalarına eş zamanlı operasyon yaptı. Aralarında eczacıların ve kalfaların da bulunduğu 65 kişi dün sabaha karşı evlerinde yakalanarak gözaltına alındı. 19 kişi ise her yerde aranıyor.
2 BiN SAHTE RAPOR
Farklı adreslerde gözaltına alınan şebeke elemanlarının sorguları sürüyor. İlk belirlemelere göre hem devleti hem de Sosyal Güvenlik Kurumu’nun yaklaşık 25 milyon TL zararı ortaya çıkarılırken, bunun yaklaşık 100 milyon TL’yi bulabileceği bildirildi. Sorgulama sırasında yaklaşık 2 bin kişi hakkında rapor düzenlendiğini, şebeke elemanlarının ilaç kullanım raporları düzenleyerek yazdırdıkları reçetelerle aldıkları ilaçları piyasaya sürdüğü ortaya çıktı.
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