Sahte reçeteyle 25 milyonluk vurgun

Mersin’de farklı kişiler adına usulsüz şekilde ilaç kullanım raporları düzenleyerek aldıkları ilaçları satan çeteye yönelik operasyonda, aralarında eczacıların ve hastane personelinin de olduğu 65 kişi gözaltına alındı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, adına rapor düzenlendiğini fark eden bir vatandaşın şikayeti üzerine çalışma başlattı.

KANSER İLACI DA VAR

Uzun süre bazı eczaneleri takibe alan ekipler, bir şebekenin farklı kişiler adına, bilgileri olmadan ilaç kullanım raporları düzenleyerek aldıkları ilaçları sattıklarını belirledi. Kanser tedavisinde kullanılan ilaçlar için de yapıldığı belirlenen usulsüzlüğe yönelik soruşturma kapsamında, aralarında eczane sahibi ve çalışanları ile hastanelerin bilgi işlem biriminde görevli olanların da bulunduğu 84 kişi hakkında “Nitelikli dolandırıcılık” suçlamasıyla yakalama kararı çıkarıldı.

19 kişi aranıyor

Ekipler, özel harekatın yanı sırada çok sayıda ekiple önceden belirlediği adreslere kentin farklı noktalarına eş zamanlı operasyon yaptı. Aralarında eczacıların ve kalfaların da bulunduğu 65 kişi dün sabaha karşı evlerinde yakalanarak gözaltına alındı. 19 kişi ise her yerde aranıyor.