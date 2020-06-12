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Sahte ruhsat satarak 2 milyonluk vurgun yapan çete çökertildi

Denizli'de kiraladıkları kamyon ve kamyonetleri sahte ruhsat düzenleyerek sattıkları ileri sürülen 4 kişi, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yakalandı. Yaklaşık 2 milyon liralık vurgun yaptıkları belirlenen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

DHA12 Haziran 2020 Cuma 11:10 - Güncelleme: 12 Haziran 2020 Cuma 11:10
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İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı JASAT ekipleri, kiralık kamyon ve kamyonetlerin sahte ruhsat düzenlenip satışının yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Yaklaşık 2 haftalık takibin ardından şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda H.S. (50), Y.M. (33), S.M.S. (45) ve A.G. (40) gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Şüphelilerin, Isparta, Uşak, İzmir, Antalya ve Denizli'den kiraladıkları kamyon ve kamyonetleri sahte ruhsat düzenleyip sattığı belirlendi. Bu yöntemle 7 kişiyi dolandırıp, 2 milyon lira haksız kazanç elde ettikleri tespit edilen şüphelilerin sattığı 2 kamyon ise JASAT tarafından Manisa'da bulunarak sahiplerine teslim edildi.

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