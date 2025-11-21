İSTANBUL 22°C / 14°C
Güncel

Sahte şasi ve kaçakçılık: Ankara'da 12 şüpheli tutuklandı

Ankara merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda, deprem bölgesinden alınan hasarlı araçların şasi numaralarını yurt dışından getirilen araçlara işleyen suç örgütü çökertildi. Gözaltına alınan şüphelilerden 12'si tutuklandı.

21 Kasım 2025 Cuma 21:02
Sahte şasi ve kaçakçılık: Ankara'da 12 şüpheli tutuklandı
ABONE OL

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince, Ankara merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirildi.

"Kaçakçılık kanununa muhalefet", "resmi belgede sahtecilik", "nitelikli dolandırıcılık" ve "suç delillerini yok etme, gizleme ve değiştirme" suçlarını işledikleri iddia edilen 24 şüpheliden 20'si tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi, 4 şüpheli hakkında adli kontrol istendi.

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince sorgulanan zanlılardan 12'si tutuklandı, diğerleri hakkında adli kontrol kararı verildi.

Operasyon kapsamında haklarında gözaltı kararı bulunan 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise sürdüğü belirtildi.

