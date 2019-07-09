Özel ekip kuruldu, 'Apolet' operasyonuyla yakalandı

32°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7442
  • 6,4439
  • 257.251
  • 98695.4
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Sahte yarbay 'Apolet' operasyonuyla yakalandı

Başkent’te, kendisini Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) mensubu olarak tanıtan ve askeri personel üniforması giyerek vatandaşları çeşitli vaatlerle dolandıran sahte binbaşı ile iş birliği yaptığı sahte yarbay, polis ekiplerinin ‘Apolet’ operasyonuyla yakalandı.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Yankesicilik Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) mensubu 2 kişi tarafından dolandırdıklarını ifade eden onlarca vatandaşın şikayeti üzerine olaya el atarak ‘Özel Ekip’ kurdu. Kurulan Özel Ekip tarafından konu detaylıca araştırıldığında, Abdullah Göktay T. ile S.Ö.’nün asker olmadığı ve şüpheli Abdullah Göktay T.’nin TSK’da asker olan, sonradan FETÖ’den ihraç edilen eniştesine ait üniformaları ile kimliğini kullanarak vatandaşları dolandırdığı tespit edildi. Dolandırılanlar arasında şüphelinin nişanlısının da olması dikkat çekti.
 

FETÖ’DEN İHRAÇ OLAN ENİŞTESİNİN ÜNİFORMASINI KULLANDI  

FETÖ’den ihraç olan eniştesine ait üniformaları ve kimliğini kullanan şüphelinin, onlarca kişiyi subay, astsubay, uzman çavuş, polis ve bekçi yapacağı vaadiyle dolandırdığı ve S.Ö’nün de sahte yarbay kimliği kullanarak şüpheliye yardım ettiği anlaşıldı.
 

“ÜNİFORMAYI HEYECAN OLSUN DİYE GİYİYORUM”  

Detaylı inlemelerde birden çok adreste ikamet ettiği öğrenilen şüpheliler için düğmeye basan özel ekip, ‘Apolet’ operasyonla şüphelileri, bulundukları yerde kıskıvrak yakaladı. Baskın sırasında polisler de inandırmaya çalışan şüpheli Abdullah Göktay T’nin, subay kimliğini gösterdiği ve “Ne dolandırıcılığı kardeşim, ben askerim. Benim dolandırıcılıkla ne işim olur” diye konuşarak polislere karşı direndiği öğrenildi. Gözaltına alınan şüpheli Abdullah Göktay T.’nin emniyetteki sorgusunda, tiyatrocu olduğunu, kılıktan kılığa girdiğini ve çeşitli dizilerde figüranlık yaptığını belirtti. Ayrıca, şüphelinin sorgusunda üniformayı “Heyecan olsun diye giyiyordum” diyerek kendini savunması da pes dedirtti.
 

NİŞANLISINI DA DOLANDIRDI

Öte yandan nişanlı olduğu anlaşılan Abdullah Göktay T’nin emniyete çağrılan nişanlısı, şahsın sahte kimliğini polisler tarafından öğrenince şok geçirdi. Emniyete gelen mağdur kadın, şahsın kendisine de binbaşı olduğunu söylediğini belirtti.
 
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden nişanlısı da dahil onlarca vatandaşı dolandıran sahte binbaşı Abdullah Göktay T. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, iş birlikçisi sahte yarbay S. Ö. de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

Vahşet! Hamile kadının bulunduğu araca böyle saldırdılar

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

İstanbul ve İzmir'de FETÖ operasyonu

İstanbul ve İzmir'de FETÖ operasyonu

Sevilla’dan ‘Mesa’yı verelim’ önerisi

Sevilla’dan ‘Mesa’yı verelim’ önerisi

Esrarengiz olay: Anne öldü, oğlu ağır yaralı

Esrarengiz olay: Anne öldü, oğlu ağır yaralı

Herkes bu gizemi merak ediyordu... İşte o sır!

Herkes bu gizemi merak ediyordu... İşte o sır!

Yılda sadece 20 günde elde ediliyor... Kilosu bin lira

Yılda sadece 20 günde elde ediliyor... Kilosu bin lira

Özel ekip kuruldu, 'Apolet' operasyonuyla yakalandı

Özel ekip kuruldu, 'Apolet' operasyonuyla yakalandı

Ev kadınlarına iyi haber: Faizsiz destek geliyor

Ev kadınlarına iyi haber: Faizsiz destek geliyor

Fatih'te vahşet! Boğazını kesip evini ateşe verdiler

Fatih'te vahşet! Boğazını kesip evini ateşe verdiler
 

POPÜLER HABERLER

´Vatan Bizim, İrade Bizim´

´Vatan Bizim, İrade Bizim´

Başkan Erdoğan'ın ilk durağı orası oldu

Başkan Erdoğan'ın ilk durağı orası oldu

Bu heykel başka! Kemençe çalıp türkü söylüyor...

Bu heykel başka! Kemençe çalıp türkü söylüyor...

Dünyanın 8'nci harikası, her gün 2 bin kişi ziyaret ediyor

Dünyanın 8'nci harikası, her gün 2 bin kişi ziyaret ediyor

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA