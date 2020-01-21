İSTANBUL 4°C / -1°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,9296
  • EURO
    6,5856
  • ALTIN
    296.519
  • BIST100
    122693
Güncel

Sahte zeytinyağlarını vatandaşa yedirmişler

İzmir’in Tire ilçesinde, zabıta ekipleri tarafından yapılan operasyonda 70 litre sahte zeytinyağı ele geçirilirken, özel yapılan zeytinyağlarına imha edilmek üzere el konuldu.

IHA21.01.2020  14:54 - Güncelleme: 21.01.2020  14:54

Bu kadarına da pes dedirten olay, Tire’de yaşandı. Tire Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, yaklaşık 3 haftadır takip ettiği sahte zeytinyağı üreten kişilere yönelik harekete geçti. Sahte zeytinyağı satıcılarının kullandığı aracı belirleyen zabıta ekipleri, aracı askerlik şubesi önünde durdurmak istedi.

ÖZEL RENKLENDİRİCİ KULLANMIŞLAR

Zabıta ekiplerinden kaçan araç, polisin de destek verdiği bir operasyon ile Cumhuriyet Meydanı’nda yakalandı. Araç içerisinde yapılan aramada, içinde karışımlı muhteviyatı olan, özel renklendiricili yaklaşık 70 litre sahte zeytinyağı ele geçirildi. Ele geçirilen yağlar, içlerinden numune alınmak ve imha edilmek üzere zabıta müdürlüğüne götürüldü.

Şahısların, çevre ilçelerde de aynı yöntemle zeytinyağı satmaya çalıştığı tespit edildi. Öte yandan, labaratuvardan gelecek sonuçlara göre iki kişi hakkında işlem yapılacağı öğrenildi.

Korku doldu anlar! Kızgın filden böyle kaçtılar

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

'Türk askerini Libya'ya sokmayacağım'
'Türk askerini Libya'ya sokmayacağım'

'Türk askerini Libya'ya sokmayacağım'

ABD'li uzman: 9 yıl önce NATO'yu durduramadılar, şimdi onlar belirleyecek
ABD'li uzman: 9 yıl önce NATO'yu durduramadılar, şimdi onlar belirleyecek

ABD'li uzman: 9 yıl önce NATO'yu durduramadılar, şimdi onlar belirleyecek

Rusya'dan kritik açıklama: Türkiye'ye 120 güdümlü füze gönderdik
Rusya'dan kritik açıklama: Türkiye'ye 120 güdümlü füze gönderdik

Rusya'dan kritik açıklama: Türkiye'ye 120 güdümlü füze gönderdik

Çalışanlara 'ek iş yasağı' getirdi ama... Gerçek ortaya çıktı
Çalışanlara 'ek iş yasağı' getirdi ama... Gerçek ortaya çıktı

Çalışanlara 'ek iş yasağı' getirdi ama... Gerçek ortaya çıktı
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.