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Şair İsmet Özel kalp krizi geçirdi

Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, şair İsmet Özel'in kalp krizi geçirdiğini duyurdu.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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Kızılay Genel Başkanı Kerem Kıınık, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, şair İsmet Özel'in kalp krizi geçirdiğini duyurdu.
 
Kerem Kınık yaptığı açıklamada, "Kalp krizi sonucu Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Koroner Yoğun Bakıma kaldırılan Şair İsmet Özel’e Mevladan acil şifalar diliyorum." ifadelerine yer verdi.

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