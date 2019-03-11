Şair İsmet Özel kalp krizi geçirdi
Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, şair İsmet Özel'in kalp krizi geçirdiğini duyurdu.
- TM Dijital Haber Merkezi
Kızılay Genel Başkanı Kerem Kıınık, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, şair İsmet Özel'in kalp krizi geçirdiğini duyurdu.
Kerem Kınık yaptığı açıklamada, "Kalp krizi sonucu Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Koroner Yoğun Bakıma kaldırılan Şair İsmet Özel’e Mevladan acil şifalar diliyorum." ifadelerine yer verdi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.