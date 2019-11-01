SAK timi bu kez ‘atık’ için daldı

Sosyal sorumluluk projelerinde de yer alarak farkındalık oluşturan SAK timi, Emine Erdoğan’ın himayesinde başlatılan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yürütülen ‘Sıfır Atık Mavi Projesi’ne destek için Eğil ilçesindeki Dicle Baraj Gölü’ne dalış yaptı. Akarsu ve göletlerin atıklardan arındırılmasının suda yaşayan hayvan popülasyonu ve dalış turizmine etkisine dikkati çeken dalgıçlar, gölü kamyon lastiği ve plastik gibi atıklardan arındırdı.

2. ULUSLARARASI SIFIR ATIK ZİRVESİ

Türkiye ve birçok ülkeden çevreci, bugün İstanbul’da ‘Yarınları Kurtarmaya Bugünden Başla’ temasıyla gerçekleştirilecek 2. Uluslararası Sıfır Atık Zirvesi’nde buluşacak. Yaşadığı dünyaya karşı sorumluluk hisseden her yaş ve her kesimi kapsayan zirvede ‘Küresel Sorunlara Kentsel Çözümler: Şehirlerde Sıfır Atık’, ‘Yerel Yönetimlerde Atık Yönetimi ve Finansmanı’, ‘Döngüsel Ekonomide Sürdürülebilir Atık Yönetimi ve Kaynak Verimliliği’ oturumları düzenlenecek.