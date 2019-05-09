17°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 6,1975
  • 6,9704
  • 255.908
  • 88.685
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Şakalaşma ölümle bitti

Bingöl'de derede hayatını kaybeden 2 lise öğrencisinin son anlarının görüntüsü ortaya çıktı. Yürek burkan görüntülerde şakalaşan kızların bir anda suya kapıldığı ve arkadaşlarının çığlık atarak yardım istediği yer alıyor.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Olay, bugün merkez Bahçelievler ile Karşıyaka Mahallesinin kesiştiği bölgede Aşağı Çarşı mevkiinde bulunan Çapakçur Deresi'ndeki köprü altında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, lise öğrencisi Elif Yılmaz ve Hatun Barca dere kenarında arkadaşları ile oynamaya başladı. Şakalaşan arkadaşlar dengelerini kaybedip suya duştu. Sudan çıkamayan iki kızı fark eden arkadaşları yardım istedi. Bunun üzerine olay yerine polis, sağlık, itfaiye, UMKE, AFAD ve itfaiye ekibi sevk edildi. Dereye giren itfaiye ekipleri halatlar yardımı ile 2 kızın cansız bedenini çıkardı. Ardından ambulansa alınan Yılmaz ve Barca'nın cansız bedeni Bingöl Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
 
Kızların son anları kamerada
 
Öte yandan kızların dere kenarında oynarken son anlarına ait görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde kızlar şakalaşırken bir birini suya yatırıyor, bu sırada ikisi de sudan çıkamıyor. Diğer arkadaşları ise çığlık atarak yardım istiyor.  

Yeni protez bacağıyla dans etti, mutluluğunu milyonlar izledi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

FETÖ'nün Polatlı yapılanması davasından karar çıktı

FETÖ'nün Polatlı yapılanması davasından karar çıktı

Fani kasırgasında 41 kişi öldü

Fani kasırgasında 41 kişi öldü

Başkan Erdoğan, MİT Başkanı Fidan'ı kabul etti

Başkan Erdoğan, MİT Başkanı Fidan'ı kabul etti

'ABD hükümeti artık Facebook ile ilişkiyi kesme zamanı'

'ABD hükümeti artık Facebook ile ilişkiyi kesme zamanı'

Suudi Prensin Türkiye hazımsızlığı: Türk kahvesini içmeyi reddetti

Suudi Prensin Türkiye hazımsızlığı: Türk kahvesini içmeyi reddetti

Şakalaşma ölümle bitti

Şakalaşma ölümle bitti

Korkutan manzara! Bursa'da deniz kızıla boyandı

Korkutan manzara! Bursa'da deniz kızıla boyandı

Bakanlık açıkladı: Vatandaştan ücret alınmayacak

Bakanlık açıkladı: Vatandaştan ücret alınmayacak
 

POPÜLER HABERLER

Trafikte kamyon şoförüne baltayla saldırdı

Trafikte kamyon şoförüne baltayla saldırdı

Başkan Erdoğan'dan operasyon sinyali

Başkan Erdoğan'dan operasyon sinyali

Karya kralının mezarına özel koruma

Karya kralının mezarına özel koruma

Game of Thrones 8. sezon 5. bölüm fragmanının şifreleri

Game of Thrones 8. sezon 5. bölüm fragmanının şifreleri

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA