İSTANBUL 27°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
03 Ekim 2020 Cumartesi / 15 Safer 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,7612
  • EURO
    9,0991
  • ALTIN
    473.869
  • BIST100
    1145.03
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Sakarya Akyazı eski Belediye Başkanı Yaşar Yazıcı aracında ölü bulundu
Güncel

Sakarya Akyazı eski Belediye Başkanı Yaşar Yazıcı aracında ölü bulundu

Kartal'da gece saatlerinde bekçiler tarafından aracın içerisinde ölü bulunan 54 yaşındaki Yaşar Yazıcı'nın Sakarya'nın Akyazı ilçesinin eski Belediye Başkanı olduğu ortaya çıktı.

IHA03 Ekim 2020 Cumartesi 12:16 - Güncelleme: 03 Ekim 2020 Cumartesi 12:16
ABONE OL

Eski Belediye başkanının cansız bedeni Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.

Kartal, Gümüşpınar Mahallesi, Balıkesir Caddesi üzerinde görevlerini ifa ettikleri sırada cami önünde park halinde bulunan otomobilin içerisindeki hareketsiz kişiyi fark eden iki bekçi aracın yanına yaklaştı. Sürücünün kendilerine bir türlü yanıt vermemesi üzerine polis ve sağlık ekiplerine durumu haber eden bekçiler araç yakınına sivil vatandaşları yakınlaştırmazken olay yerine gelen sağlık ekipleri 54 yaşındaki Yaşar Yazıcı’nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Otomobilde cansız bedeni bulunan Yaşar Yazıcı’nın Sakarya’nın Akyazı ilçesinin eski Belediye Başkanı olduğu öğrenildi.

Olay yeri inceleme ekibinin çalışmalarının ardından Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi’ne götürülen eski Belediye Başkanı Yazıcı’nın kalp krizi sonucu öldüğü tespit edildi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.