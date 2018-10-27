Sakarya İHH İnsani Yardım Derneği Kadın Kolları üyelerinin, Gazze'deki Filistinlilere destek olmak amacıyla yaptığı ürünler kermeste satışa sunuldu

Tarihi Orhan Gazi Camisi yanındaki dernek binası önünde düzenlenen kermeste, kadın kolları üyelerinin evde yaptıkları kek, börek, tatlı, sarma, reçel, salça ve kurabiye gibi ürünler satışa sunuldu.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği kermesten elde edilen gelir, zor günler geçiren Gazze'deki Filistinlilere ulaştırılacak.

Sakarya İHH İnsani Yardım Derneği Kadın Kolları Başkanı Rukiye Gürdal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail zulmünün bitmek tükenmek bilmediğini, bu nedenle Filistinlilerin yalnız bırakılmaması gerektiğini söyledi.

Filistinlilere ellerinden gelen yardımı yapacaklarını belirten Gürdal, "Her ay zor durumda olan Müslüman kardeşlerimiz için kermesler düzenliyoruz. Bu ay da kermesimiz Gazze'deki Müslüman kardeşlerimiz için olacak. Abluka altındaki kardeşlerimizin bir nebze de olsa dertlerine çare olabilmek için kardeşlerimiz gece boyunca çalıştılar. Sarmalar, börekler, tatlılar yaptılar. Hizmetlerin arkası kesilmiyor." diye konuştu.

Satışların yoğun olduğunu ifade eden Gürdal, "Bu satışlarımızdan elde ettiğimiz geliri, oradaki kardeşlerimize ulaştırmaya çalışacağız. Duyan herkes buraya bir şeyler getiriyor. 'Bizim de katkımız olsun, Müslüman kardeşlerimize bunları ulaştırın.' diyorlar. 'Neresi için kermes yapıyorsunuz?' diye soruyorlar. 'Gazzeli kardeşlerimiz için.' dediğimizde daha yoğun bir ilgi oldu. Suriyeliler için de öyle oluyor. Müslümanlar işin farkında, elhamdülillah." ifadelerini kullandı.