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Sakarya merkezli dolandırıcılık operasyonu: 20 şüpheli yakalandı

Sakarya merkezli 10 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 20 şüpheli gözaltına alındı.

AA19 Ocak 2023 Perşembe 13:40 - Güncelleme:
Sakarya merkezli dolandırıcılık operasyonu: 20 şüpheli yakalandı
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İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, internet üzerinden yatırım danışmanlığı adı altında 72 kişinin mağdur edilerek 22 milyon lira haksız kazanç sağlayan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Sakarya, Kocaeli, İstanbul, Bursa, Balıkesir, Ankara, Adana, İzmir, Hatay ve Muğla'da düzenlenen eşzamanlı operasyonda, 8'i kadın 20 şüpheli yakalandı.

Zanlıların ikametlerindeki aramada, çok sayıda dijital materyal, 452 gram esrar, ruhsatsız tabanca ve silaha ait 44 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli tahkikat başlatıldı.

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