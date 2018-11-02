Sakarya merkezli FETÖ/PDY operasyonu

Alınan bilgiye göre, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu'nca, FETÖ'nün "mahrem askeri yapılanması" soruşturması kapsamında, ardışık arama yöntemiyle ankesörlü telefonlar üzerinden haberleşerek örgütsel toplantılar düzenledikleri tespit edilen, aralarında muvazzafların da bulunduğu 8 askerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Emniyet ve savcılık ifadelerinde "etkin pişmanlık hükümleri"nden yararlanmak istediklerini belirtip, örgüt yapısına ilişkin bilgiler veren şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmaları istemiyle hakimliğe çıkarıldı.

Şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan operasyon kapsamında hakkında araması bulunan bir şüpheli daha yakalandı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürerken, diğer firari şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ediyor.

Sakarya, Ankara, Hakkari, Muş, İstanbul ve Mersin'de FETÖ'nün "mahrem askeri yapılanması" soruşturması kapsamında, ardışık arama yöntemiyle ankesörlü telefonlar üzerinden haberleşerek örgütsel toplantılar düzenledikleri tespit edilen, aralarında muvazzafların da bulunduğu 10 asker hakkında yakalama kararı verilmişti.