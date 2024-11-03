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  • Sakarya'da 2 yıl boyunca çeşitli kimliklerle saklanan cinayet şüphelisi JASAT'tan kaçamadı
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Sakarya'da 2 yıl boyunca çeşitli kimliklerle saklanan cinayet şüphelisi JASAT'tan kaçamadı

Akyazı'da, 1 Temmuz 2022'de sokakta yürüyen Sezgin Nur, otomobille yanına yaklaşan Nizamettin B. tarafından tabancayla öldürüldü. Olayın ardından başlatılan soruşturmada, cinayet zanlısı Nizamettin B. 2 yıl boyunca peruk takıp farklı kimliklerle ve başkalarının isimlerine kayıtlı telefon hatları kullanarak saklandı. Şüpheli JASAT'tan daha fazla kaçamadı.

DHA3 Kasım 2024 Pazar 10:52 - Güncelleme:
Sakarya'da 2 yıl boyunca çeşitli kimliklerle saklanan cinayet şüphelisi JASAT'tan kaçamadı
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Akyazı ilçesi Kuzuluk Orta Mahallesi'nde, 1 Temmuz 2022'de Sezgin Nur, sokakta yürürken yanına yaklaşan otomobilden tabancayla ateş açan kişi tarafından öldürüldü. Olaya ilişkin açılan soruşturmada Nur'u öldüren kişinin Nizamettin B. olduğu belirlendi. O dönem Nizamettin B. yakalanamadı.

Ekipler, 2 yıl 4 aydır firari olan şüphelinin, bir süre İstanbul ve Kocaeli'de saklandığını, 4 ay önce de Sakarya'ya geldiğini belirledi. Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, Nizamettin B.'nin Adapazarı ilçesinde, Sakarya Nehri kenarında bir barakada saklandığını saptadı. Nizamettin B., dün yemek için gittiği barakanın yakınındaki bir lokantada yakalandı. Lokantadaki operasyon anları jandarma tarafından kaydedildi.

SİLAH, MERMİ VE PERUK BULUNDU

Şüphelinin üstünde yapılan aramalarda, giydiği korsenin içinde belli olmayacak şekilde sakladığı 2 tabanca, 42 mermi ve tanınmamak için taktığı peruk ele geçirildi.

Şüphelinin Kocaeli ve İstanbul'da saklandığı süre boyunca takma isim, başka kişilere ait telefon hatları kullandığı belirtildi.

Nizamettin B., jandarmadaki sorgusu sonrası sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

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